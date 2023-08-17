Стало известно, какими будут выходные в Коми

Фото: архив "КП"

Стал известен прогноз на выходные в Коми. Как рассказали метеорологи, 19 и 20 августа в республике ожидаются грозы и ливни.

- Ожидается облачная погода с прояснениями. Ночами пройдет небольшой, местами умеренный дождь. В отдельных районах гроза. Днем также ожидается местами небольшой дождь.

По информации синоптиков, в выходные будет дуть северо-западный ветер, скорость которого будет 7-12 м/с. Температура воздуха опустится до +19 градусов: жара уйдет, обещают синоптики.

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