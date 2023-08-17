Ухтинец избил сковородкой соседей

За избиение знакомых сковородкой суд приговорил ухтинца к 2 годам и 1 месяцу исправительных работ с удержанием 10% в доход государства. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры.

Вопиющий случай произошел в начале февраля текущего года. Мужчина поссорился с двумя жильцами дома, и в ходе конфликта схватил сковородку и нанес им удары.

Потерпевшим был причинен легкий вред здоровью. Свою вину ухтинец признал.

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