В Ухте экс-сотрудница нефтеперерабатывающей компании незаконно получила крупную сумму денег

Суд Ухты вынес приговор экс-сотруднице нефтеперерабатывающей компании по факту коммерческого подкупа. Женщину оштрафовали на 390 тысяч рублей, а также конфисковали сумму полученного коммерческого подкупа в доход государства.

Женщина работала экономистом отдела материально-технического обеспечения предприятия и занималась выбором поставщиков для нужд организации. В 2020 году она предложила представителю юрлица выплачивать ей вознаграждения за оказание помощи в выборе данной компании для поставки товаров, своевременной и полной оплате поставленной продукции и способствование увеличению товарооборота.

За два года экс-сотруднице предприятия удалось получить около 390 тысяч рублей.

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