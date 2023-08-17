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НовостиПроисшествия17 августа 2023 8:50

В Ухте экс-сотрудница нефтеперерабатывающей компании незаконно получила крупную сумму денег

В Коми экс-сотрудницу предприятия осудили за коммерческий подкуп
Источник:kp.ru
В Ухте экс-сотрудница нефтеперерабатывающей компании незаконно получила крупную сумму денег

В Ухте экс-сотрудница нефтеперерабатывающей компании незаконно получила крупную сумму денег

Суд Ухты вынес приговор экс-сотруднице нефтеперерабатывающей компании по факту коммерческого подкупа. Женщину оштрафовали на 390 тысяч рублей, а также конфисковали сумму полученного коммерческого подкупа в доход государства.

Женщина работала экономистом отдела материально-технического обеспечения предприятия и занималась выбором поставщиков для нужд организации. В 2020 году она предложила представителю юрлица выплачивать ей вознаграждения за оказание помощи в выборе данной компании для поставки товаров, своевременной и полной оплате поставленной продукции и способствование увеличению товарооборота.

За два года экс-сотруднице предприятия удалось получить около 390 тысяч рублей.

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