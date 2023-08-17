В Коми на пешеходном переходе толпа молодых людей избила человека

Автомобилисты засняли, как группа мужчин избивает молодого человека прямо на дороге. Фото: pexels.com

В Ухте толпа людей избили человека. Все произошло на одном из пешеходных переходов города. Видео с нападением разлетелось по социальным сетям.

Известно, что по факту произошедшего начата проверка.

- В рамках проверочных мероприятий полицейские намерены установить причины, обстоятельства произошедшего и дать им правовую оценку. По результатам проверки в установленные сроки будет принято процессуальное решение, - сообщили в МВД по республике.

Известно, что ни пострадавший, ни свидетели избиения в полицию заявление не писали.

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