В одном из поселков Сыктывкара ликвидируют стихийные свалки

Вдоль Нювчимского шоссе в поселке Кранозатонский в скором времени ликвидируют стихийные свалки. Заявка на выполнение работ размещена на портале гозакупок.

На данные цели планируют выделить 1,8 млн рублей. Желающие принять участие в аукционе организации могут подать заявку до 23 августа.

Компания должна будет выполнить работы до 31 октября текущего года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ухте экс-сотрудница нефтеперерабатывающей компании незаконно получила крупную сумму денег (подробнее)