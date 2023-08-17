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НовостиОбщество17 августа 2023 9:20

В одном из поселков Сыктывкара ликвидируют стихийные свалки

На ликвидацию свалок в Сыктывкаре выделят 1,8 млн рублей
Источник:kp.ru
В одном из поселков Сыктывкара ликвидируют стихийные свалки

В одном из поселков Сыктывкара ликвидируют стихийные свалки

Вдоль Нювчимского шоссе в поселке Кранозатонский в скором времени ликвидируют стихийные свалки. Заявка на выполнение работ размещена на портале гозакупок.

На данные цели планируют выделить 1,8 млн рублей. Желающие принять участие в аукционе организации могут подать заявку до 23 августа.

Компания должна будет выполнить работы до 31 октября текущего года.

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