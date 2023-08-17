Прилузский район занял лидирующую позицию по заготовке сена и сенажа в Коми

Глава Минсельхоза РК Ильдар Андарьянов рассказал, что в настоящее время в 17 районах Коми ведется активная пора кормозаготовки.

Лидирующую позицию среди сельхозорганизаций по заготовке сенажа и сена занимает ООО «Южное» из Прилузского района Республики Коми - 154,8% и 139,5% соответственно.

На сегодняшний день скошено более 20,7 тысяч га, заготовлено свыше 27,9 тысяч тонн сена и 63,1 тысяч тонн сенажа, на силос заложено почти 40 тысяч тонн.

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