В Коми 8 тысяч человек получили выплаты из средств пенсионных накоплений Фото: Мария ЛЕНЦ

С начала 2023 года 8036 жителей Коми обратились в региональное отделение СФР за назначением выплат из средств пенсионных накоплений. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

В СФР отметили, что 1723 жителям назначили единовременную выплату, 42 - срочную пенсионную выплату. Еще 38 человек буду получать накопительную пенсию.

Напомним, что пенсионные накопления формируются в результате инвестирования средств, за счет страховых взносов на финансирование накопительной пенсии (включая добровольные), взносов работодателя в пользу работника, взносов в рамках программы софинансирования пенсионных накоплений, а также из средств материнского капитала.

Граждане могут выбирать организацию, которая будет управлять этими средствами, —Социальный фонд России или негосударственный пенсионный фонд. Получить выплату из средств пенсионных накоплений можно в виде единовременной выплаты, срочной выплаты или накопительной пенсии.

В отличие от страховой пенсии, выплаты из средств пенсионных накоплений назначаются по достижении прежнего пенсионного возраста при соблюдении условий для назначения страховой пенсии по старости. Так, женщинам и мужчинам, имеющим необходимый страховой и северный стаж и требуемую величину индивидуального пенсионного коэффициента, выплата может быть назначена в 50 и 55 лет соответственно.

Обращаться за выплатой из средств пенсионных накоплений нужно в ту организацию, в которой они формируются, – в Социальный фонд России или НПФ. Узнать своего страховщика можно в личном кабинете на портале Госуслуг, запросив выписку из индивидуального лицевого счета.

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