Школьную котельную в Сыктывкаре незаконно передали в аренду компании из Иваново

Котельную сыктывкарской школы №9 незаконно передали в аренду тепловой компании из Иваново. Прокуратура организовала проверку.

В апреле прошлого года столичная администрация заключила договор аренды здания школьной котельной в поселке Краснозатонский с физлицом. На основании другого договора администрация передала ему в аренду оборудование котельной. В тот же день он передал здание котельной с оборудованием в субаренду тепловой компании ООО «Старовичугские тепловые сети» из Иваново, где является учредителем.

Объект теплоснабжения был передан физическому лицу незаконно, после чего – коммерческому предприятию, которое увеличило размер платы за отопление. Директор школы отказалась заключать договор.

Прокуратура потребовала признать заключенные договоры ничтожными. Суд удовлетворил требования. Объект возвращен в казну.

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