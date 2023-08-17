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НовостиПроисшествия17 августа 2023 13:02

В детском саду Коми обнаружили труп сторожа с ножевыми ранениями

В Коми прекратили уголовное дело по факту убийства сторожа детсада в 1978 году
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Ухтинским городским судом проведено предварительное слушание по уголовному делу по убийству, совершенному в 1978 году

Ухтинским городским судом проведено предварительное слушание по уголовному делу по убийству, совершенному в 1978 году

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ухте прекратили уголовное дело по факту убийства сторожа детского сада. Его тело было найдено в 1978 году. Как сообщает пресс-служба судов Коми, убийцей оказался подросток, которого не удалось найти из-за недостаточности улик.

Известно, что в 2001 году мужчина, жестоко расправившийся со сторожем умер. В день трагедии он и его взрослый знакомый выпивали на территории детсада. В ходе застолья они поругались и подросток заколол оппонента ножом, покинув место преступления.

- В связи со смертью обвиняемого, суд вынес постановление о прекращении уголовного дела, - говорится в сообщении.

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