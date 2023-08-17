В Коми построят еще 30 новых домов для сельских медиков
Фото: Нина ЮШКОВА
В 2024 году в Коми планируют построить еще 30 новых домов для сельских медиков. Об этом в ходе прямой линии сообщил глава республики Владимир Уйба.
Строить дома в селах начали в 2023 году. Так, было возведено жилье для медика в Сысольском районе. В этом году дома появятся под Ухтой и еще в четырех районах. Уйба отметил, что в следующем году программу расширят.
– На следующий год мы уже заказываем 30 домов, – подчеркнул глава Коми.
По его словам, жилье будет со всеми удобствами, под ключ. Медикам также предоставляют ипотеку с минимальной ставкой 6%. Такой мерой поддержки могут воспользоваться сотрудники, имеющие среднемесячный доход не более 60 тысяч рублей. В прошлом году 33 медработника воспользовались данной программой, а в 2023 году пока только семь.
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