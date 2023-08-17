Бывший прокурор, сбивший воркутинца, должен заплатить еще полмиллиона рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Бывший транспортный прокурор Воркуты Алексей Абрамов, сбивший местного жителя, должен заплатить еще 500 тысяч рублей.

Как сообщалось ранее, авария произошла в сентябре 2020 года. Прокурор в нетрезвом состоянии наехал на подростка, когда он переходил пешеходный переход. Тогда у юноши диагностировали травматический шок, перелом основания черепа, черепно-мозговую травму. После ДТП молодой человек прикован к постели.

АО «СОГАЗ» обратилось в Воркутинский горсуд с иском о взыскании страхового возмещения в размере 500 тысяч рублей. Эту сумму выплатили пострадавшему. Компания «СОГАЗ» была страховщиком, с которым у Абрамова имелся договор. Истец заявил, что Абрамов должен вернуть деньги возместить эту сумму. Воркутинский городской суд обязал Абрамова выплатить полмиллиона. Экс-прокурор обратился в Верховный суд Коми с апелляционной жалобой. Однако ее не стали рассматривать из-за пропуска сроков.

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