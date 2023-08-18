В Коми за июль произошло 43 случая превышения концентрации загрязняющих веществ

В июле четыре города в Коми столкнулись с превышением ПДК загрязняющих веществ

По данным ЦГМС Коми в республике в июле зарегистрировали 43 случая превышения предельно допустимой концентрации по загрязняющим веществам. Речь идет о Сыктывкаре, Ухте и Воркуте.

По предоставленным данным, больше всего превышений было зафиксировано в Воркуте. По предоставленным данным речь идет о 29 случаях превышений по формальдегиду на посту №3, максимальное — 1,74 раза.

В Сыктывкаре зарегистрирован один случай превышения ПДК по взвешенным веществам в 1,4 раза, а также четыре случая превышения по формальдегиду до 1,1 ПДК.

В Ухте было девять случаев превышения по формальдегиду до 1,52 раза.

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