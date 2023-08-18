Прокуратура Коми наказала виновных в нефтеразливе на реке Колва

Нефтеразлив на территории Южно-Ошского нефтяного месторождения ликвидировали

В Коми Печорская природоохранная прокуратура проверила факт нефтеразлива на территории Южно-Ошского нефтяного месторождения. По информации прокуратуры республики, в результате случившегося нефтесодержащая жидкость попала в реку Колва. По факту случившегося руководителю предприятия внесли представление.

В ведомстве сообщили, что ЧП произошло по вине предприятия, которое допустило нарушения по причине того, что персонал не был готов к проведению работ по ликвидации последствий нефтеразлива.

К настоящему моменту работы по ликвидации завершены, всего устранили 450 кубометров загрязненной почвы. Руководитель предприятия получил представление об устранении нарушений закона. Шестерых должностных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности.

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