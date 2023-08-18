Прокуратура Коми объявила о затягивании сроков подготовки тепловых сетей к зиме

Прокурор Коми объявил руководителю теплоснабжающей организации предостережение

Прокуратура Коми сообщила, что у ведомства вызывает опасения ситуация с подготовкой тепловых сетей к зиме в Сыктывкаре. Причиной стало затягивание сроков выполнения работ по ремонту и восстановлению дороги по вине подрядчика. По предоставленным данным, прокурор республики Николай Егоров провел совещание с директором теплоснабжающей организации и обсудил возможности смены подрядчика, чтобы отремонтировать сети. Также ему было объявлено предостережение о недопустимости нарушения требований. Всего, по данным ведомства, за семь месяцев выявили более 120 нарушений законодательства, вынесли более 30 представлений, более 20 лиц привлекли к ответственности.

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