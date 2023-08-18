В Ухте в День республики Коми состоится открытие «умной» спортплощадки

Во вторник, 22 августа, в День Республики Коми в Ухте состоится открытие «умной» спортивной площадки при школе №20. Первая умная спортплощадка появилась в поселке Краснозатонский в прошлом году.

Глава Коми Владимир Уйба рассказал, что умный площадки строятся на условиях софинансирования в рамках федпроекта «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)». На данные цели Ухте выделили 28,6 млн рублей.

Третья «умная» площадка откроется в селе Корткерос в ноябре текущего года в виде модульного спортзала.

«Это недешевое удовольствие, каждый тренажер оснащен специальной компьютерной программой. На тренажерах размещены кьюар-коды, перейдя по которым с помощью камеры смартфона телефона можно будет получить комплекс упражнений, разработанный специально для этого тренажера. Кроме того, республика входит в 50 лучших регионов по сдаче ГТО. В связи с этим мы открываем площадки для сдачи норм ГТО. 24 июля открыли площадку в Визинге, ещё одна площадка в Ухте также планируется к открытию 22 августа этого года», - рассказал В.Уйба.

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