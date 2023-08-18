В Коми заметно подорожали бананы

С 8 по 14 августа в Республике Коми изменились цены на некоторые виды продуктов. Актуальные данные предоставили в Комистате.

За минувшую неделю снизились цены: на свинину, сметану, маргарин, молоко пастеризованное, масло сливочное - на 1,2-1,8%, колбасы вареные - на 2,5%, лук репчатый - на 2,7%, картофель - на 3,4%, морковь - на 3,7%, свёклу - на 4,1%, огурцы - на 4,7%, капусту белокочанную - на 6,2%, помидоры - 10,3%.

Выросли цены: на муку пшеничную - на 1,2%, крупу гречневую - на 1,9%, яблоки - на 2,7%, молоко стерилизованное - на 2,9%, колбасы полукопченые и варено-копченые - на 3,3%, чай черный байховый - на 3,5%, бананы - на 7,8%.

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