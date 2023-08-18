В Коми скорая столкнулась с Mercedes и опрокинулась: пострадали четыре человека

Фото: управление ГИБДД по Коми

В четверг, 17 августа, в Ухте столкнулись Mercedes-Benz E280 и автомобиль скорой помощи, в результате чего пострадали четыре человека. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Авария произошла около десяти вечера неподалеку от ТРЦ «Ярмарка». Скорая с проблесковым маячком проезжала перекресток улиц 30 лет Октября и Севастопольской на красный свет. Машина врезалась в Mercedes, который ехал на зеленый свет. За рулем иномарки находился водитель 1999 года рождения. От удара скорая опрокинулась.

В результате ДТП пострадали четыре человека. Травмы получили водитель скорой 1995 года рождения и трое пассажиров. Госпитализация никому из них не потребовалась. Водитель скорой получил права в 2012 году. Его 15 раз привлекали к ответственности за нарушение ПДД. У женщины 1991 года рождения ушиб предплечья, мужчина 1962 года рождения получил вывих плеча. У девушки 2000 года рождения грудной клетки.

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