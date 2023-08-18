В Сыктывкаре Hyundai сбил скейтбордиста: он в больнице

Фото: управление ГИБДД по Коми

В четверг, 17 августа, в Сыктывкаре Hyundai Tucson сбил 19-летнего скейтбордиста. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Авария произошла в семь вечера. 27-летняя девушка ехала за рулем Hyundai по улице Советской в сторону Орджоникидзе. Напротив дома №13 по улице Горького иномарка сбила скейтбордиста. Молодой человек пересекал проезжую часть. В результате ДТП пострадавший получил черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и рану правой щеки. Скейтбордиста увезли в больницу.

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