Сыктывкарец выплатит крупный штраф за уклонение от службы в армии
За уклонение от прохождения военной службы суд оштрафовал жителя Сыктывкара на 50 тысяч рублей с рассрочкой оплаты на 10 месяцев.
В пресс-службе горсуда рассказали, что не достигший возраста 27 лет сыктывкарец во время осеннего призыва прошлого года умышленно уклонился от прохождения службы в армии, не имея никаких оснований.
Свою вину он признал полностью. Уголовное дело было рассмотрено в особом порядке.
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