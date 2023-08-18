Сыктывкарец выплатит крупный штраф за уклонение от службы в армии

За уклонение от прохождения военной службы суд оштрафовал жителя Сыктывкара на 50 тысяч рублей с рассрочкой оплаты на 10 месяцев.

В пресс-службе горсуда рассказали, что не достигший возраста 27 лет сыктывкарец во время осеннего призыва прошлого года умышленно уклонился от прохождения службы в армии, не имея никаких оснований.

Свою вину он признал полностью. Уголовное дело было рассмотрено в особом порядке.

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