В Усть-Вымском районе неустановленный водитель подрезал подростка на питбайке

Вчера, 17 августа, в Усть-Вымском районе Коми водитель неустановленного автомобиля врезался в питбайк, которым управлял 14-летний подросток. Двухколесный транспорт съехал в кювет, а виновник ДТП скрылся с места происшествия.

В ГИБДД по РБ сообщили, что ДТП произошло по объездной дороге в городе Микунь. У подростка диагностировали ссадины и ушибы грудной клетки.

Водителя объявили в розыск. В настоящее время его ищут сотрудники полиции.

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