Опасные природные явления обрушатся на Коми

В Коми ждут ухудшения погоды. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Коми ожидается резкое ухудшение погоды. Об этом сообщает МЧС по республике.

По информации ведомства, в ближайшие часы в регионе прогнозируется очень сильный ветер, скорость которого будет достигать 22 м\с. При таком штормовом ветре нередко бывают незначительные разрушения: воздушный поток может сорвать крыши домов и поломать ветки деревьев.

Жителей Прилузского, Койгородского, Сысольского, Сыктывдинского районов, Сыктывкара, Усть-Вымского, Княжпогостского, Удорского, Корткеросского, Усть-Куломского, Троицко-Печорского районов, Ухты, Сосногорска, Ижемского, Усть-Цилемского, Вуктыла, Печоры, Усинска, Инты, Воркуты просят быть острожными и соблюдать технику безопасности.

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