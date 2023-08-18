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НовостиПроисшествия18 августа 2023 14:00

Задохнулся из-за яда: в Сыктывкаре погиб в картофельной яме дачник

В Сыктывкаре погиб в картофельной яме 56-летний мужчина
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Эжвинский дачник погиб в картофельной яме

Эжвинский дачник погиб в картофельной яме

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Сыктывкаре трагически оборвалась жизнь 56-летнего дачника. Его бездыханное тело было найдено в картофельной яме в СНТ «Черемушки». Об этом сообщает «Спас-Коми».

По информации спасателей, дачник занимался покраской ямы на глубине и надышался ядовитыми парами. Мужчина потерял сознание и умер до приезда скорой помощи.

Следователи начали проверку по факту гибели дачника.

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