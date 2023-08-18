Задохнулся из-за яда: в Сыктывкаре погиб в картофельной яме дачник

Эжвинский дачник погиб в картофельной яме
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Сыктывкаре трагически оборвалась жизнь 56-летнего дачника. Его бездыханное тело было найдено в картофельной яме в СНТ «Черемушки». Об этом сообщает «Спас-Коми».
По информации спасателей, дачник занимался покраской ямы на глубине и надышался ядовитыми парами. Мужчина потерял сознание и умер до приезда скорой помощи.
Следователи начали проверку по факту гибели дачника.
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