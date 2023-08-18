Более 2,5 тысяч человек в Коми стали жертвами укусов клещей

Всего с начала сезона в медицинские учреждения обратилось 2548 пострадавший от укусов клеще Фото: Мария ЛЕНЦ

Озвучена статистика по укусам клещей в Коми за минувшую неделю. По информации регионального Роспотребнадзора, еще 27 жителей республики пострадали от членистоногих, среди них - шестеро детей.

Всего в Коми отмечено 2 548 фактов нападения клещей на людей, среди которых 395 несовершеннолетних, обратившихся за медицинской помощью.

- Было проведено 36 исследований, из них в четырех обнаружен вирус клещевого вирусного энцефалита, в 14 - возбудитель иксодового клещевого боррелиоза, - заявили в Роспотребнадзоре РК.

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