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НовостиПроисшествия18 августа 2023 12:36

В Сыктывкаре 42-летний мужчина упал в дождевую канализацию

В Сыктывкаре 42-летний мужчина провалился в ливневку
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Ранее из этого люка в районе автовокзала спасатели извлекали упавшую туда собаку

Ранее из этого люка в районе автовокзала спасатели извлекали упавшую туда собаку

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Сыктывкаре в ливневке оказался местный житель. Как рассказали в «Спас-Коми», 42-летний мужчина провалился в канализацию 12 августа. Инцидент произошел на улице Морозова.

По словам горожанина, он шел и резко упал в яму, оказалось, что ливневка не была закрыта: люка просто не было.

Как сообщает ИА «Комиинформ», ранее в эту же яму провалилась собака, однако люк так и не был завинчен.

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