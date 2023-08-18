В Сыктывкаре 42-летний мужчина упал в дождевую канализацию

Ранее из этого люка в районе автовокзала спасатели извлекали упавшую туда собаку Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Сыктывкаре в ливневке оказался местный житель. Как рассказали в «Спас-Коми», 42-летний мужчина провалился в канализацию 12 августа. Инцидент произошел на улице Морозова.

По словам горожанина, он шел и резко упал в яму, оказалось, что ливневка не была закрыта: люка просто не было.

Как сообщает ИА «Комиинформ», ранее в эту же яму провалилась собака, однако люк так и не был завинчен.

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