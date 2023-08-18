Год звонили и слали сообщения: жительница Коми подала в суд на коллекторов

Жительница Коми отсудила у коллекторов 15 тысяч рублей
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Жительница Коми через суд взыскала с коллекторов 15 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского управления ФССП.
Житель одного из сел взял микрозайм. Коллекторы стали атаковать его сестру. Они почти год звонили, а также слали сообщения. Однако женщина не давала согласия на и распространение персональных данных. Поэтому жительница Коми обратилась к судебным приставам. Было заведено административное дело. Организацию оштрафовали на 170 тысяч рублей.
Кроме того, женщина обратилась в суд. С коллекторов взыскали 15 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда, а также расходы на оплату услуг представителя.
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