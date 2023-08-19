В Сыктывкаре до 20 августа изменили движение ряда автобусов

В Сыктывкаре изменится ряд автобусных маршрутов

Администрация Сыктывкара сообщила, что в городе изменится движение ряда автобусов до 20 августа. Информация об этом опубликована в пресс-службе муниципалитета

По предоставленным данным, автобус №1 будет ездить по маршруту Орджоникидзе - Интернациональная -Куратова - Советская, не останавливая на остановках «Дворец творчества», «улица Ленина». Вместо этого они будут делать остановку на пункте «Администрация» и «Гостинице Авалон».

Маршрут автобуса №3 будет пролегать по улицам Интернациональная — Куратова — Советская. Остановок также не будет на Ленина, 49 и около Дворца культуры.

Автобус №5 начнет курсировать по улицам Интернациональная, Коммунистическая, Куратова и Советская, не останавливаясь на тех же остановках, что и вышеупомянутые маршруты.

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