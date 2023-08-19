В Сыктывкаре перекроют Стефановскую площадь из-за Дня Республики

В Сыктывкаре перекроют Стефановскую площадь

По информации пресс-службы администрации Сыктывкара, в столице из-за празднования Дня Республики ограничат движение транспорта по Стефановской площади. Ограничения запланированы на несколько дней.

По предоставленным данным, ограничения запланированы на период с 19 по 22 августа. В частности, она будет перекрыта сегодня, 19 августа, и завтра, 20 августа, до 23:00. 22 августа площадь перекроют с 8:00 до 22:00.

Ранее «КП-Коми» передавала, в связи с перекрытием Сыктывкаре до 20 августа изменили движение ряда автобусов.

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