В Коми прибыли два летчика из Карелии для помощи в борьбе с лесными пожарами

В Коми летчики из Карелии помогают тушить лесные пожары
Из Карелии два летчика-наблюдателя приедут в Коми, чтобы помочь своим коллегам предотвратить лесные пожары в Коми. Об этом сообщили в пресс-службе минприроды Карелии.
По предоставленным данным, глава Карелии Артур Парфенчиков поддержал обращение Владимира Уйбы, который попросил помочь предотвратить пожары в республике.
По оценке ведомства, в Коми наблюдается сложная лесопожарная обстановка из-за шквалистого ветра и жаркой погоды. Сейчас в республику отправили двух опытных летчиков-наблюдателей Алексея Радкевича и Зифела Талипова, чтобы помочь исправить ситуацию.
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