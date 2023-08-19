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НовостиПроисшествия19 августа 2023 9:57

В Сыктывкаре 24-летний велосипедист попал под колеса попутного автомобиля

В ГИБДД Коми сообщили о пострадавшем в ДТП велосипедисте
Источник:kp.ru
Фото: ГИБДД Коми

Фото: ГИБДД Коми

В ГИБДД Коми сообщили, что 18 августа в Сыктывкаре был сбит велосипедист. По данным ведомства, авария произошла на улице Кирова.

В пресс-службе Госавтоинспекции сообщили, что водитель автомобиля Джили ехал по улице Кирова, когда наехал на велосипедиста, который двигался в попутном направлении.

В результате произошедшего велосипедист пострадал, получив травмы различной степени тяжести. В настоящий момент причины произошедшего устанавливаются.

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