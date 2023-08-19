В Сыктывкаре 24-летний велосипедист попал под колеса попутного автомобиля

Фото: ГИБДД Коми
В ГИБДД Коми сообщили, что 18 августа в Сыктывкаре был сбит велосипедист. По данным ведомства, авария произошла на улице Кирова.
В пресс-службе Госавтоинспекции сообщили, что водитель автомобиля Джили ехал по улице Кирова, когда наехал на велосипедиста, который двигался в попутном направлении.
В результате произошедшего велосипедист пострадал, получив травмы различной степени тяжести. В настоящий момент причины произошедшего устанавливаются.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Под колеса автомобиля в Сыктывкаре попала семилетняя девочка (подробнее)