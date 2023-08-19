В Ухте женщина изменила своему мужу и обокрала его

В Ухте местная жительница обокрала своего бывшего мужа

В Ухтинском городском суде 29-летнюю местную жительницу признали виновной в краже денег с банковского счета. По информации прокуратуры Коми, она созналась своему бывшему мужу в измене и перевела все деньги с его счета.

В ведомстве сообщили, что в июне 2023 года женщина зашла в гости к пострадавшему, с которым сохранила отношения после развода в 2018 году. Во время распития между ними произошел конфликт, так как фигурантка уголовного дела созналась в измене.

Мужчина выгнал женщину, а после уснул. Когда проснулся, то увидел, что с его телефона на счет бывшей жены переведены две тысячи рублей. Женщина не стала отрицать свою вину, после этого пострадавший обратился в полицию. Суд назначил ей наказание в виде штрафа в размере семи тысяч рублей.

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