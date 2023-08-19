В Сыктывкаре сбили шедшую по обочине женщину

В Сыктывкаре под колеса автомобиля попала шедшая по обочине женщина

В Сыктывкаре 18 августа под колеса автомобиля попала 38-летняя женщина, которая шла по обочине. Об этом сообщили в ГИБДД Коми.

По предоставленным данным, ЧП зарегистрировано около 18:20, когда водитель «Рено» ехал по Ярославской улице. Женщина в тот момент находилась справа по ходу движения.

В пострадавшая получила травмы различной степени тяжести. Причины произошедшего устанавливаются.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Сыктывкаре 24-летний велосипедист попал под колеса попутного автомобиля (подробнее)