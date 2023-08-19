Экс-правоохранители из Пермской области организовали азартные игры в Сыктывкаре

В Сыктывкаре осудили правоохранителей из Пермского края за организацию азартных игр

В Сыктывкарском городском суде вынесли приговор бывшим сотрудникам правоохранительных органов Пермского края за организацию и проведение азартных игр на территории столицы республики. Попутно их обвинили в даче взятки в особо крупном размере. Информацию об этом опубликовали в пресс-службе суда.

По предоставленным данным, фигуранты уголовного дела, действуя по сговору, организовали азартные игры с использованием оборудования в домах на Первомайской улице, Октябрьскому проспекту и улице Мира. Всего они извлекли доход на сумму более 3,6 млн рублей.

В дальнейшем они попытались подкупить сотрудника УФСБ, выплатив им 150 тыс. руб. Однако тот действовал в рамках оперативного эксперимента. Судья вынес решение назначить одному из подсудимых наказание в виде лишения свободы в колонии строгого режима на 11 лет со штрафом в размере 3,9 млн руб. Второй получил 10 лет лишения свободы со штрафом в размере 3,8 млн руб.

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