В Коми пожарные тушили загоревшуюся картофельную яму

Пожарные в Коми тушили картофельную яму

Сегодня, 19 августа, в Усть-Вымском районе загорелась картофельная яма в Жешарте. Информацию об этом передали в МЧС Коми.

По предоставленным данным, сообщение о ЧП поступило в 2:16. Пожарные прибыли на место происшествия в течение шести минут. Потушили его полностью в 3:07 на площади 24 квадратных метров. Пострадавших в ЧП нет.

В тушении огня задействовали четырех огнеборцев и две единицы техники. Предварительно пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем.

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