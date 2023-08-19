Сыктывкар
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Сыктывкар
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия19 августа 2023 14:05

В Коми пожарные тушили загоревшуюся картофельную яму

В МЧС республики сообщили о серьезном пожаре в Жешарте из-за неосторожного обращения с огнем
Источник:kp.ru
Пожарные в Коми тушили картофельную яму

Пожарные в Коми тушили картофельную яму

Сегодня, 19 августа, в Усть-Вымском районе загорелась картофельная яма в Жешарте. Информацию об этом передали в МЧС Коми.

По предоставленным данным, сообщение о ЧП поступило в 2:16. Пожарные прибыли на место происшествия в течение шести минут. Потушили его полностью в 3:07 на площади 24 квадратных метров. Пострадавших в ЧП нет.

В тушении огня задействовали четырех огнеборцев и две единицы техники. Предварительно пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Рыбаки обнаружили утонувшего в Сыктывкаре 24-летнего участника СВО (подробнее)