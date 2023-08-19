Два человека пострадали в результате опрокидывания автомобиля возле Летки

В Прилузском районе два человека пострадали в перевернутом автомобиле

В Прилузском районе 18 августа произошла авария с автомобилем «Грейт Уолл», в результате которой пострадали два человека. Об этом сообщили в ГИБДД Коми.

По предоставленным данным, ДТП зарегистрировано 18 августа, когда водитель иномарки ехал со стороны Летки, не справился с управлением и вылетел с дороги.

В последствии автомобиль перевернулся, а два пассажира автомобиля 34 и 33 лет пострадали. В настоящий момент идет расследование обстоятельств случившегося.

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