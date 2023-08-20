В больницу Ухты пришел мотоциклист, травмированный в результате ДТП

Накануне в пгт. Ярега столкнулись автомобиль Great Wall и мотоцикл. Как сообщили в ГИБДД по РК, авария произошла около дома №1 по улице Строительной.

Мотоциклист получил различные травмы и отправился домой, но спустя время обратился за медицинской помощью с ушибами и переломом ноги. Госпитализация пострадавшему не потребовалась.

С места ДТП водитель иномарки скрылся. В настоящее время ГИБДД проводит проверку.

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