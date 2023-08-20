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НовостиПроисшествия20 августа 2023 16:00

В Прилузье очевидцы сожгли вещи утонувшего мужчины

В Коми очевидцы сожгли вещи мужчины, который утонул в озере
Источник:kp.ru
В Прилузье очевидцы сожгли вещи утонувшего мужчины

В Прилузье очевидцы сожгли вещи утонувшего мужчины

Стали известны обстоятельства исчезновения 24-летнего жителя Эжвинского района, тело которого было найдено 11 августа в искусственном озере поселка Гуляшор Прилузского района Коми.

Мужчина пропал без вести 27 июля. Волонтеры «Лиза Алерт Коми» распространили ориентировку 9 августа. Как выяснили сотрудники полиции, последний, с кем общался пропавший, был знакомый.

На место выехали оперативники, которые установили, что эжвинец утонул в озере в поселке Гуляшор. Данную информацию подтвердили очевидцы. О случившемся мужчины не сообщили и сожгли вещи пропавшего. Они признались в содеянном и показали, где погиб эжвинец.

11 августа спасатели обследовали водоем и с помощью «кошек» обнаружили тело мужчины на глубине 4 м.

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