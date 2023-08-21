В районе Коми таинственно исчез ушедший в лес молодой мужчина

Фото пропавшего Василия Шебырева распространили волонтеры «Лиза Алерт»

В Усть-Куломском районе Коми пропал 31-летний мужчина. По информации «Лиза Алерт», Василий Шебырев вышел из дома 20 августа за ягодами и исчез в районе деревни Пожегдин.

Приметы: рост – 172 см, худощавое телосложение, карие глаза, русые волосы.

Был одет: светло-сиреневая рубашка, камуфляжные штаны, сапоги, белый платок.

С собой у него было красное ведро и старый школьный рюкзак.

Если вам что-то известно о пропавшем, сообщите, пожалуйста, по телефону 8 800 700 54 52.

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