В Коми за вину в ДТП с велосипедиста взыскали более 100 тысяч рублей

С велосипедиста из Емвы взыскали деньги за ДТП с автомобилем

Велосипедиста из Емвы в суде обязали возместить стоимость автомобильного ремонта и судебные расходы после того, как по его вине произошло дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщили в пресс-службе судов.

По предоставленным данным, 25 апреля 2023 года в Емве произошла авария, в которой пострадали и автомобиль, и велосипед. Эксперты заключили, что виноват в этом был велосипедист, которые не убедился в безопасности маневра и не уступил машине дорогу.

Суд взыскал в пользу истца сумму на ремонт автомобиля в размере 105 тыс. руб., а также расходы по оплате оценки ущерба в размере 13 тысяч рублей, госпошлину в размере 3 210 рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Участники СВО из Коми поблагодарили жителей республики за тепловизор (подробнее)