В ГИБДД Коми обратились к родителям республики

Фото: ГИБДД Коми

В ГИБДД Коми опубликовали сообщение о том, что перед наступлением учебного года и тем, как отправить детей в школу, стоит напомнить о риске на дорогах. Обращение в ведомстве опубликовали в минувшие выходные.

– Наступление нового учебного года всегда связано с увеличением количества детей на дорогах и, как следствие, возрастанием риска дорожно-транспортных происшествий с их участием, – передали в Госавтоинспекции.

Родителей попросили позаботиться о многих факторах, которые обеспечивают безопасность ребенка, одним из которых является путь до школы и обратно.

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