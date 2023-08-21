В Сыктывкаре пьяный велосипедист врезался в «Жигули»: возбуждено уголовное дело

Фото: управление ГИБДД по Коми

В воскресенье, 20 августа, в Сыктывкаре пьяный мужчина на электровелосипеде врезался в ВАЗ-2104, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Авария произошла в 18:50. Пьяный 42-летний мужчина ехал на электровелосипеде по тротуару улицы Орджоникидзе в сторону Октябрьского проспекта. Неподалеку от дома №7 он врезался в «Жигули». Легковушка выезжала со двора.

В результате ДТП пострадал велосипедист. Он получил ссадины головы. Госпитализация пострадавшему не потребовалась. Мужчина был без мотошлема.

Велосипедист получил права в 2011 году, но через три года лишился их за пьяную езду. Больше мужчина никогда не получал водительского удостоверения. Возбуждено уголовное дело о повторном управлении транспортом в состоянии опьянения.

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