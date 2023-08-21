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НовостиОбщество21 августа 2023 7:19

Врач из Коми объяснила, как привычки влияют на здоровье сердца

Врач из Коми назвала четыре привычки, которые влияют на болезни сердца
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Врач из Коми назвала четыре привычки, которые влияют на болезни сердца. Фото: архив "КП"

Врач из Коми назвала четыре привычки, которые влияют на болезни сердца. Фото: архив "КП"

Употребление алкоголя, курение, неправильное питание, низкая физическая активность негативно влияют на состояние сердца и вызывают различные заболевания. Об этом рассказала доктор медицинских наук, профессор кафедры терапии Мединститута СГУ им. Питирима Сорокина Ольга Курочкина.

По ее словам, спиртное может вызвать инфаркты и инсульты, а никотин в сигаретах является причиной высокого давления и причиной разрушения сосудов. Курильщики также входят в группу высокого риска заболевания атеросклерозом.

Сердцу не помогает и малоактивный образ жизни. Так, например, обычная быстрая ходьба может снизить уровень холестерина.

Как добавила Курочкина, питание также играет большую роль в здоровье сердца. Жителям Коми посоветовали больше есть зерновые, бобовые и орехи.

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