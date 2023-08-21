Врач из Коми объяснила, как привычки влияют на здоровье сердца

Врач из Коми назвала четыре привычки, которые влияют на болезни сердца. Фото: архив "КП"

Употребление алкоголя, курение, неправильное питание, низкая физическая активность негативно влияют на состояние сердца и вызывают различные заболевания. Об этом рассказала доктор медицинских наук, профессор кафедры терапии Мединститута СГУ им. Питирима Сорокина Ольга Курочкина.

По ее словам, спиртное может вызвать инфаркты и инсульты, а никотин в сигаретах является причиной высокого давления и причиной разрушения сосудов. Курильщики также входят в группу высокого риска заболевания атеросклерозом.

Сердцу не помогает и малоактивный образ жизни. Так, например, обычная быстрая ходьба может снизить уровень холестерина.

Как добавила Курочкина, питание также играет большую роль в здоровье сердца. Жителям Коми посоветовали больше есть зерновые, бобовые и орехи.

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