Врач из Коми объяснила, как привычки влияют на здоровье сердца

Врач из Коми назвала четыре привычки, которые влияют на болезни сердца. Фото: архив "КП"
Употребление алкоголя, курение, неправильное питание, низкая физическая активность негативно влияют на состояние сердца и вызывают различные заболевания. Об этом рассказала доктор медицинских наук, профессор кафедры терапии Мединститута СГУ им. Питирима Сорокина Ольга Курочкина.
По ее словам, спиртное может вызвать инфаркты и инсульты, а никотин в сигаретах является причиной высокого давления и причиной разрушения сосудов. Курильщики также входят в группу высокого риска заболевания атеросклерозом.
Сердцу не помогает и малоактивный образ жизни. Так, например, обычная быстрая ходьба может снизить уровень холестерина.
Как добавила Курочкина, питание также играет большую роль в здоровье сердца. Жителям Коми посоветовали больше есть зерновые, бобовые и орехи.
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