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НовостиОбщество21 августа 2023 7:49

В Коми завершились поиски пропавшего 31-летнего Василия Шебырева

Пропавшего в лесу Коми 31-летнего Василия Шебырева нашли живым
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Пропавшего в д. Пожегдин Усть-Куломского района лесника нашли живым. Фото: Лиза Алерт

Пропавшего в д. Пожегдин Усть-Куломского района лесника нашли живым. Фото: Лиза Алерт

В Коми прекратили поиски 31-летнего Василия Шебырева. Об этом сообщили волонтеры «Лиза Алерт» в социальных сетях. По их информации, мужчина ушел в лес 20 августа и не вернулся. Сегодня, 21 августа, стало известно, что жителя республики нашли живым.

Ушедшего за ягодами сельчанина вывели из леса. Его жизни ничего не угрожает.

Иных подробностей волонтеры не раскрывают.

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