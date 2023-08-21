В столетнем доме в Корткеросском районе Коми открыли первый частный музей

Фото: телеканал «Юрган»

В столетнем жилом доме Корткеросском районе Коми открыли первый частный музей. Он находится в Нившере.

Частный музей открыла местная жительница Лидия Габова. В качестве экспонатов там можно увидеть старинный патефон, игрушки, предметы быта и даже коллекцию духов.

Кроме того, небольшой музей организовали в здании бывшего детсада в деревне Алексеевка. Экспонаты собирали всем селом. В частности, там можно увидеть часы, которым более 100 лет. Они принадлежали основателю деревни Алексею Габову. Поиск экспонатов продолжается, передает телеканал «Юрган».

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