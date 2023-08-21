В Сыктывкаре бензин с зимних минимумов подорожал почти на 20%

В столице Коми почти на 20% подорожал бензин с зимних минимумов. С середины июля текущего года стоимость топлива на АЗС росла еженедельно.

Комистат предоставил актуальные данные на 14 августа. В этом году бензин на столичных АЗС изменились 13 раз: снижение было зафиксировано только в одном случае.

В начале года бензин марки АИ-92 в среднем по городу стоил 44,74 рубля за литр. В феврале цена упала до 40,91 рубля. Но с середины апреля стоимость стала повышаться на регулярной основе, а с середины июля — каждую неделю. К 14 августа цена достигла значения в 48,71 рубля за литр. Таким образом, с начала года стоимость выросла на 13%, с февральских минимумом — уже на 19%.

Литр бензина марки А-95 в среднем по Сыктывкару в январе стоил 46,81 рубля, в феврале цена снизилась до 45,21 рубля. Однако к середине августа литр подорожал до 52,07 рубля (на 11% с начала года, на 15% — с минимума в феврале).

Бензин марки АИ-98 в начале года стоил 60,97 рубля за литр, в середине января — 60,91 рубля. Эта цена продержалась до начала мая, затем было планомерное повышение. В середине августа литр этого бензина стоил уже 64,03 рубля. Рост в течение года составил 5%.

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