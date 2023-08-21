В одном из сел Коми завершили ремонт фасада детско-юношеского центра

В Зеленце завершился ремонт фасада ДЮЦ

В селе Зеленец Сыктывдинского района Коми завершился ремонт фасада детско-юношеского центра. Подрядчики обшили фасад здания, восстановили целостность бетонных плит, очистили и утеплили межпанельные швы.

В районной администрации напомнили, что на данные цели было выделено более 907 тысяч рублей. Денежные средства были получены в рамках проекта «Народный бюджет».

«Благодаря ремонту изменился облик центра, теперь он привлекает к себе внимание всех жителей села и радует своим ухоженным внешним видом. Кроме создания привлекательного дизайна фасада, увеличился срок эксплуатации здания, создан комфортный температурный режим в осенне-зимний период», — отметила директор центра Лидия Кесслер.

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