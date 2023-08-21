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НовостиПроисшествия21 августа 2023 12:19

В Коми во время пожара погиб 61-летний мужчина

В селе Палевицы на пожаре погиб пенсионер
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Пожарно-спасательные подразделения незамедлительно были направлены к месту вызова

Пожарно-спасательные подразделения незамедлительно были направлены к месту вызова

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В селе Палевицы трагически погиб мужчина. Его бездыханное тело было найдено на пепелище дома.

Как рассказали в МЧС республики, пожар случился в частном доме на Советской улице ранним утром. Экстренно прибывшие на место возгорания сотрудники МЧС обнаружили мертвого человека. Им оказался 61-летний местный житель.

Предварительная причина трагедии – неосторожное обращение с огнем.

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