В Коми во время пожара погиб 61-летний мужчина

Пожарно-спасательные подразделения незамедлительно были направлены к месту вызова
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В селе Палевицы трагически погиб мужчина. Его бездыханное тело было найдено на пепелище дома.
Как рассказали в МЧС республики, пожар случился в частном доме на Советской улице ранним утром. Экстренно прибывшие на место возгорания сотрудники МЧС обнаружили мертвого человека. Им оказался 61-летний местный житель.
Предварительная причина трагедии – неосторожное обращение с огнем.
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