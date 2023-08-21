Производственный календарь на 2024 год: как будут отдыхать жители Коми

Россиянам добавит новогодних выходных уходящий 2023 год — 30 и 31 декабря выпадают на субботу и воскресенье Фото: Михаил ФРОЛОВ

Стало известно, как жители Коми будут отдыхать в 2024 году. Производственный календарь на следующий год опубликовала Госдума России.

Так, на новогодние каникулы жители республики уйдут уже в 2023 году: 30 и 31 декабря выпадают на субботу и воскресенье. За ними, уже в 2024-м, будет 8 нерабочих дней. То есть выходить с каникул тем, кто на пятидневке, нужно 9 января.

Из-за того, что Рождество выпадает на выходные его перенесли на 10 мая и 31 декабря.

А вот 8 марта и 23 февраля принесут мини-каникулы и короткие рабочие недели: оба праздника выпадают на пятницу, поэтому 23, 24, 25 февраля в честь Дня защитника Отечества, а в следующем месяце — и 8, 9, 10 марта благодаря Международному женскому дню будут нерабочими.

С учетом переноса выходных дней в 2024 году новогодние каникулы продлятся 10 дней — с 30 декабря 2023 года по 8 января 2024 года

Отдых в майские праздники в 2024 году всё же разбили на две части, это решение Минтруда.

Выглядеть это будет так: - накануне первых майских россиян ждёт шестидневная рабочая неделя (включая субботу, 27 апреля); - дальше 4 выходных — с 28 апреля по 1 мая; - потом работаем 2, 3, 6, 7 и 8 мая; - и уходим на вторые майские — с 9 по 12 мая.

Собственно, Минтруд и продлил отдых в майские праздники за счёт понедельника и вторника — 29 и 30 апреля.

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