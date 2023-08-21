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НовостиОбщество21 августа 2023 11:20

В трех районах Коми отмечен рост численности населения

В Ижемском, Усть-Цилемском и Койгородском районах выросла численность населения
Источник:kp.ru
В трех районах Коми отмечен рост численности населения

В трех районах Коми отмечен рост численности населения

В Ижемском, Усть-Цилемском и Койгородском районах отмечен рост численности населения. Данные предоставили в Комистате.

По данным на 1 июля 2023 года, в Коми постоянно проживало 723,7 тысяч человек. Их них 22% - сельские жители, 78% - жители городов. С января по июнь текущего года в республике численность жителей республики снизилась на 0,4%.

Численность населения в Койгородском, Усть-Цилемском и Ижемском районе незначительно возросла.

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