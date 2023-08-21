В Коми приезжающие в неукомплектованные ФАПы выпускники получат выплаты Фото: Нина ЮШКОВА

В Коми выпускники медицинских ссузов, которые приезжают в неукомплектованные фельдшерско-акушерские пункты, получат выплаты. Соответствующий проект изменений в республиканский закон размещен на портале общественного обсуждения.

Поправки инициировал региональный Минздрав. Документ разработали для того, чтобы привлечь работников в государственные медучреждения. В министерстве отметили, что проблема дефицитов медицинских кадров первичного звена еще не решена. Эта ситуация связана с тем, что медики сосредоточены в крупных городах Коми. В регионе приняты меры для привлечения работников в села, однако их недостаточно.

Поэтому в Минздраве предлагают ввести выплаты для выпускников медицинских ссузов, прибывающих на работу в неукомплектованные ФАПы. Речь идет о деньгах на покупку или строительство жилья. Кроме того, медики смогут претендовать на ежемесячную выплату. Финансировать эти меры поддержки планируют за счет бюджета Коми.

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Жилье будет со всеми удобствами (подробности)