Коми вошла в число регионов с самыми высокими зарплатами

Коми вошла в рейтинг регионов с самыми высокими зарплатами

Эксперты РИА-Рейтинга назвали регионы РФ с самой высокой заработной платной. Лидирующие позиции зарплатного рейтинга заняли северные регионы России, так как в них хорошо развита добывающая отрасль.

Республика Коми расположилась на 16 месте. Первые два места заняли ЯНАО и НАО.

Согласно данным исследования, в последний год на рынке труда наблюдается рост зарплат и снижение безработицы. Средняя зарплата в РФ с июня 2022 года по май 2023 года составила около 59 тысяч рублей, что на 13,2% больше.

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